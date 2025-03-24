Hakan Çalhanoğlu'dan kariyeriyle ilgili bomba itiraf

Inter forması giyen A Milli Takımımızın kaptan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınından Sport Mediaset'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli yıldız, kariyeriyle ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundu.

"BAYERN MUNİH'E GİTMEMEMİN SEBEBİ INTER TARAFTARLARI"

Hakan Çalhanoğlu, geçen yaz Bayern Münih'in ilgisi ve Alman ekibine gitmemesiyle ilgili olarak, "Buradaki taraftarlar beni sadece bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da geliştirdi, daha fazla olgunlaştım. Onlara her zaman teşekkür edeceğim. Sadece benim için değil, bizim için yaptıkları şeyi anlatamam, bunu sadece yaşayabilirsiniz. Çok güzel bir şey yaşıyorum. Taraftarlarımız inanılmaz. Stadyumumuzda bize inanılmaz bir güç veriyorlar ve biz de onlara önemli bir şey vermek, yaşatmak istiyoruz. Geçen yaz Bayern Münih'e gitmememin sebebi onlar mıydı, evet!" dedi.

"INTER'DE ÇOK FAZLA ŞEY KAZANMAK İSİYORUM"

Açıklamalarına devam eden ve Inter'de çok fazla şey kazanmak istediğini söyleyen milli yıldız, "Inter'i kesinlikle en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Büyük bir sorumluluğumuz var ve bunun farkındayız. Her şeyi kazanmayı umuyoruz." sözlerini sarf etti.

"HEDEFİM ŞAMPİYONLAR LİGİ VE BALLON D'OR KAZANMAK"

Hakan Çalhanoğlu, "İtalya'da her şeyi kazandım, hedefim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. İki yıl önce final oynayıp kaybettiğimizi düşünürsek, hayalim yeniden final oynayıp kazanmak ve belki Ballon d'Or'u kazanmak. Ardından yeniden şampiyon olmak da benim için önemli bir şey." diye konuştu.

HAKAN'IN SEZON PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 32 maça çıktı. 31 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 9 gol attı ve 4 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Hakan'ın İtalyan deviyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.