Hakan Bilgiç, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde

Hakan Bilgiç, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde
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Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Hakan Bilgiç ile anlaşma sağladı. Hakan'a kulübe hoş geldin dilerken, başarılı bir sezon geçirmesi temennisinde bulunuldu.

Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, savunma oyuncusu Hakan Bilgiç'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Hakan Bilgiç ile anlaşmaya varmıştır. Hakan'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Sağ ve sol bek pozisyonlarında oynayabilen 32 yaşındaki futbolcu, daha önce Brussels, Elazığspor, Sivasspor, Adana Demirspor, Boluspor ve Bandırmaspor'da forma giydi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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