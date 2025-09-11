Hakan Bilal Kutlualp'ten Kerem Aktürkoğlu transferi için olay iddia

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, TRT Spor'da katıldığı bir canlı yayında başkanlık ve Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'BİRLEŞME BEKLENTİSİ VAR'

Seçim sürecine dair konuşan Hakan Bilal Kutlualp, "Kamuoyunda birleşme beklentisi var. Sadettin Bey'le 8 ay görev yaptım. Çok iyi bir Fenerbahçeli, cesaretini tebrik ediyorum. Her ne kadar kendisi imza işine katılmadı ama bir adayın daha çıkması kazançtır. Birleşme konusu hem baskı hem arzu anlamında var. Sadettin Bey'in adaylığında bir mahsur olmadığını divanımız açıkladı. Riskleri nasıl sıfıra indiririz, iş birliği nasıl yapılır oturup konuşacağız. Onun da önceliği, benim de önceliğim Fenerbahçe menfaatleri. Bizde 'ben başkan olayım da ne olursa olsun' anlayışı yoktur. Ben zaten böyle bir zihniyetin Fenerbahçe'ye gelmemesi için yola çıktım." dedi.

KEREM TRANSFERİ İÇİN OLAY İDDİA

Kerem Aktürkoğlu transferine dair yorum yapan Hakan Bilal Kutlualp, Mario Branco'nun süreci bilerek geciktirdiğini düşündüğünü söyleyerek, "Kerem Aktürkoğlu transferinde Mario Branco'nun zorluk çıkardığına inanıyorum. Çünkü bizi tanıyor, nasıl davranacağımızı tahmin ettiği için transferi geciktirdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLAMAZSAK BIRAKACAĞIM"

Şampiyon olunamaması halinde görevinde durmayacağını açıklayan Kutlualp, "22 Eylül'de başkan olup şampiyon olamazsam, sezon sonunda görevi bırakacağım.' sözlerini sarf etti.

"AZİZ BEY'DEN ÖĞRENDİM"

Fenerbahçe'deki geçmiş günlerine dair konuşan Kutlualp, "Ben yöneticiliği Aziz Bey'den öğrendim. Galatasaray'a 5-1 yenildik. Aşağı indik, başkan beni yanına çağırdı. 'Bugün şampiyon oldunuz' dedi. Herkes irkildi. 'Unutun burayı bugün, kupa çok da şey değil' dedi. İnsanlar doping yapılmış gibi canlandılar, o sene de şampiyon olduk. Benim de o gün öğrendiğim bir şeydir bu." yorumunda bulundu.

"FENERBAHÇE'DE FUTBOL AKLI YOK"

Hakan Bilal Kutlualp, şu anda kulüpte futbol aklının bulunmadığını söyleyerek, "Şu anda Fenerbahçe'de futbol aklı yok. İsmini söylemeyeyim ama benim futbol aklım Almanya'dan olacak. Ben Alman ekolüne inanıyorum." şeklinde konuştu.