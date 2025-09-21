Hakan Bilal Kutlualp'tan Fenerbahçe Açıklamaları: 'Benim Derdim Fenerbahçe'

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanan sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran'ın göreve gelmesi durumunda kendisine teklif ettiği Futbol AŞ başkan vekilliği görevini kabul edeceğini belirtti.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan oy verme işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kutlualp, kaybedenin üzülmemesi gereken, Fenerbahçe için güzel bir seçim olduğunu söyledi.

Başkanlığa adaylığını koyan ancak sonrasında Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildiğini duyuran Hakan Bilal Kutlualp, sarı-lacivertli kulübün bugünkü seçimin ardından yoluna kaldığı yerden devam edeceğinin altını çizdi.

Fenerbahçe'nin mutlaka şampiyon olması gerektiğini vurgulayan Kutlualp, "Yapıyla uğraşmak tek kişinin yapacağı iş değil. Bir Fenerbahçeli başka Fenerbahçeliyi üzmemeli. Bu akşamdan itibaren tek yumruk olmalıyız. En büyük görev kongre üyelerinin. Fenerbahçe için en doğrusu neyse onu düşünerek oy kullandılar. Bu akşamdan itibaren de seçim sonuçlarına saygı duyacaklar." ifadelerini kullandı.

"Benim derdim Fenerbahçe"

Başkan Adayı Sadettin Saran'ın kendisine Futbol AŞ'de başkan vekilliği görevi teklif etmeyi düşünmesiyle ilgili konuşan Kutlualp, "Ben Fenerbahçe'de kasiyer olmayı bile kabul ederim. Ne uygun görülürse o görevde olurum." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin sezonu şampiyon olarak tamamlaması gerektiğini yineleyen Kutlualp, şunları söyledi:

"Şampiyon olamazsak aradaki fark katlanarak artmaya başlar. O yüzden seçim talebinde bulunduk. Bu camia bu kadar uzun süre kupasız kalmaya katlanamaz. Benim derdim Fenerbahçe. Fenerbahçe taraftarını temsil eden kongrenin tercihini kimse öngöremez. Ben anketlere inanmadım. En doğru anket seçim sonucudur. Son ana kadar kongre üyesi arayıp tercihlerini değiştirmesi için aramadık. En doğru kararı kongre verecektir."

Hakan Bilal Kutlualp son olarak "Eğer Sadettin Saran seçilirse, ilk iş olarak kulübün içindeki tam Galatasaraylıları göndersin." açıklamasını yaptı.