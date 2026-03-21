Haberler

Milli para eskrimci Hakan Akkaya, Dünya Kupası'nda gümüş madalya aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli sporcu Hakan Akkaya, Macaristan'da düzenlenen Para Eskrim Dünya Kupası'nda erkekler flöre A kategorisinde gümüş madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Hakan, Budapeşte kentindeki organizasyonda erkekler flöre A kategorisinde mücadele etti.

Final karşılaşmasında İtalyan rakibi Emanuele Lambertini'ye 15-6 kaybeden Hakan Akkaya, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

