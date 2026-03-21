Milli para eskrimci Hakan Akkaya, Dünya Kupası'nda gümüş madalya aldı
Milli sporcu Hakan Akkaya, Macaristan'da düzenlenen Para Eskrim Dünya Kupası'nda erkekler flöre A kategorisinde gümüş madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Hakan, Budapeşte kentindeki organizasyonda erkekler flöre A kategorisinde mücadele etti.
Final karşılaşmasında İtalyan rakibi Emanuele Lambertini'ye 15-6 kaybeden Hakan Akkaya, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel