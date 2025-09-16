Haftalık Spor Gündemi: Futbol Takımları Hazırlıklarını Tamamlıyor
Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ederken, Fenerbahçe Alanyaspor maçını, Beşiktaş ise Göztepe maçını bekliyor. Ayrıca, Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçları da yakında başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
- Galatasaray'da kadın futbol takımı için isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzalanacak.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertli ekip, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarına başlayacak.
PFDK - TAHKİM KURULU
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'na yapılan sevkler belli olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ
- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları başlayacak.
TÜRKİYE KUPASI
- Türkiye Kupası'nda 2'nci Eleme Turu, oynanacak 10 maçla başlayacak.
GÜREŞ
- Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası devam ediyor.