Hafta Sonu Heyecanı: O'Clasico, Superclasico ve El Clasico

Bu hafta sonunda Portekiz Premier Lig'de Benfica ile Porto, Arjantin Ligi'nde River Plate ile Boca Juniors ve İspanya Basketbol Süper Ligi'nde Barcelona ile Real Madrid arasında önemli maçlar oynanacak.

Bu hafta sonuna girerken sporseverleri heyecanlandıracak birbirinden önemli maçlar oynanacak.

Portekiz Premier Lig'de O'Clasico'da Benfica Porto'yu 29 Eylül Cuma akşamı ağırlayacak, Arjantin Ligi'nde ise Superclasico'da River Plate, Boca Juniors'a 1 Ekim Pazar günü konuk olacak. Aynı gün İspanya Basketbol Süper Ligi'nde de El Clasico heyecanı yaşanacak. Geçen yılın şampiyonu Barça, ezeli rakibi Real Madrid'i deplasmanda yenmenin yollarını arayacak.

BENFICA-PORTO CUMA AKŞAMI...

Portekiz Premier Lig'de şampiyonluğun en güçlü iki adayı Benfica ile Porto O'Clasico'da kozlarını paylaşacak. Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği son şampiyon Benfica, 29 Eylül Cuma akşamı saat 22.15'te Estadio da Luz'da ezeli rakibi Porto'yu misafir edecek.

BOCA JUNİORS-RİVER PLATE PAZAR 20.00'DE

Arjantin Premier Ligi'nde ise dünyanın en büyük futbol rekabeti olarak kabul edilen Superclasico heyecanı yaşanacak. Boca Juniors ile River Plate'nin buluşması Pazar akşamı 20.00'de başlayacak.

Tansiyonun yüksek seyredeceği maçlar D-Smart ve D-Smart GO'dan naklen yayınlanacak.

BASKETBOLDA EL CLASİCO ZAMANI

İspanya Basketbol Süper Ligi'nin ezeli rakibi Barcelona deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak. Son Eurolig şampiyonu Real Madrid, sezon başı Süper Kupa'da kaybettiği Barça'yı evinde mağlup etmenin hesaplarını yaparken dev mücadele 1 Ekim Pazar günü saat 19.30'da D-Smart - Spor Smart 2'de ve D-Smart GO'da canlı olarak basketbolseverlerle buluşacak.