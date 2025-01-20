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Hacıosmanoğlu, Yabancı VAR Hakemi İçin 2 Katı Ücret Ödeyecek

Hacıosmanoğlu, Yabancı VAR Hakemi İçin 2 Katı Ücret Ödeyecek
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı VAR hakemi uygulamasına geçmesi sonrası, maç başına ödenecek ücretler belirlendi. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun maç başı ödeyeceği ücretin iki katına çıktığı belirtildi. Yabancı VAR hakemlerinin maç başına konaklama masrafları hariç TFF'den bin 400 euro kazanacağı, yerli VAR hakemlerinin ise 26 bin TL kazandığı açıklandı. Ekstra yol ve konaklama masraflarının bir kısmının kulüplere ödenecek paradan kesileceği ifade edildi.

Hacıosmanoğlu 2 katı fiyatına anlaştı. Parasını kulüplerden kesti

Yabancı VAR hakemi uygulamasına geçen TFF'nin maç başı ödeyeceği ücret ortaya çıktı. Bu paranın belli bir kısmının kulüplerden kesileceği belirtild

Süper Lig'in 20. haftasıyla birlikte yabancı VAR hakemi uygulamasına geçildi. Göreve geldiği dönemde yabancı VAR maliyetinin çok yüksek olduğunu belirten İbrahim Hacıosmanoğlu'nun maç başı ödeyeceği ücret ortaya çıktı.

İKİ KATINA ANLAŞILDI

Sözcü'nün haberine göre yabancı VAR hakemleri görev yaptıkları maç başına konaklama masrafları hariç TFF'den bin 400 euro kazanacak.

Haberde ayrıca ilk 19 hafta boyunca görev yapan yerli VAR hakemlerinin ise 26 bin TL (yaklaşık 710 avro) kazandığı belirtildi.

KULÜPLERDEN KESİLECEK

TFF'nin yabancı VAR hakemi uygulaması için oluşan ekstra yol ve konaklama masraflarının bir kısmını kulüplere ödenecek paradan keseceği aktarıldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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