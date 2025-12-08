Haberler

Hacıosmanoğlu'ndan basın toplantısı kararı

Hacıosmanoğlu'ndan basın toplantısı kararı
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yarın saat 12.00'de Riva'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının gündemi ve yapılacak açıklamalar şimdiden merak konusu oldu. Son dönemde yaşanan hakem tartışmaları, kulüplerin açıklamaları, disiplin süreçleri ve federasyonun alacağı kararlar toplantının ana başlıkları arasında olması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, son günlerde futbol gündemini meşgul eden konulara ilişkin bir basın toplantısı yapma kararı aldı. Toplantı, 9 Aralık Salı günü saat 12.00'de TFF'nin Riva tesislerinde gerçekleştirilecek.

GÜNDEM MADDELERİ MERAK EDİLİYOR

Son dönemde yaşanan hakem tartışmaları, kulüplerin açıklamaları, disiplin süreçleri ve federasyonun alacağı kararlar futbol kamuoyunun odak noktası haline gelmiş durumda. Hacıosmanoğlu'nun bu konularla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapması bekleniyor.

"GEREKENİ YAPACAĞIM" DEMİŞTİ

Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde Galatasaray-Samsunspor maçındaki tartışmalı pozisyon hakkında, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım" demişti.

"ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR GELEBİLİR"

TFF kaynakları, toplantıda kritik açıklamaların yapılabileceğini belirtirken, kamuoyu Hacıosmanoğlu'nun olası mesajlarına kilitlenmiş durumda. Konuşmanın ana başlıkları hakkında detay verilmezken, toplantıya büyük ilgi gösterilmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıUğur Sezer:

Gereken trabzon ve galatasarayı şampiyon yapmak bu şaibeli şikeli ligfgden cacık olmaz gördük daha kac kişi var kac hakem kac futbolcu var kac yönetici kac kongre uyesi var alan satan

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

TFF lav edilsin futbol takımları direk gençlik ve Spor bakanlığına bağlansın son iki yılda her türlü melaneti gördü bu ülke

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBandorma:

Samsuna puanını iade eder inşallah :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTomarzalı:

Köpeksiz köye gelmiş mi ?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
