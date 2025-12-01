Hacılar Erciyesspor ve Kalespor U18 Maçı 1-1 Beraberlik ile Sonuçlandı

Kayseri U18 Ligi B Grubu'nda hafta sonu oynanan Hacılar Erciyesspor ile Kalespor 1-1 berabere kaldı. 2 golün atıldığı gergin maçta 3 kırmızı kart çıktı. Saha içerisinde çıkan olan maçın ardından saha dışına taştı ancak ekiplerin müdahale etmesi ile gerginlik büyümeden engellendi.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Mustafa Melih Kaya, Özge Özkul, Ömer Keleş

Hacılar Erciyesspor U18: Ahmet Akın K., Arda Ceylan, Eren Hayrettin, Muhammed C., Kerem Kuş, Abdullah Tekin, Adem Efe Balcı (Serhat dk. 63), Beytullah Çalışır, Halil Faruk Geçin, M. Niyazi (Yiğit dk. 46), Bedirhan Öztürk

Kalespor U18: Yiğit Karaca, Mevlüt İsa Ünal (Kerem dk. 46), İbrahim Köse (Umut dk. 75) Ahmet Kaan, İlker Müezzino, Yağız Haktan S., İsmail Birgül, Sami Emre G., Muhammed Demirkaynak (Fatih dk. 55), Ahmet Gültekin, (Ebubekir dk. 46), Süleyman Şakar (Berkan dk. 75)

Goller: Halil Faruk Geçin (dk. 82) (Hacılar Erciyesspor U18), Sami Emre Gürses (dk. 90+1 penaltı) (Kalespor U18)

Kırmızı kartlar: Kerem Kuş (dk. 87) (Hacılar Erciyesspor U18), Kenan Aslaner, İlker Müezzino (dk. 87) (Kalespor U18) - KAYSERİ