Hacılar Erciyesspor, Talas Anayurtspor'u 3-0 Mağlup Etti
Kayseri Süper Amatör Küme'de Hacılar Erciyesspor, sahasında Talas Anayurtspor'u 3-0 yenerek ligdeki üst üste beşinci galibiyetini aldı.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor; sahasında oynadığı maçta Talas Anayurtspor'u 3-0 mağlup etti ve çıkışını sürdürdü. Sarı lacivertliler üst üste beşinci galibiyetine imza attı.
Stat: Hacılar Fevzi Mercan Stadı
Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Ersin Öztürk, Mustafa Berat Küçük
Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Talha Karaevli (Mehmet Akif Gürkan dk. 46), Ömer Faruk Karadoğan (Bedirhan Öztürk dk. 88), Batuhan Duran (Zekeriya Tatlı dk. 61), Ali Buğrahan Gökşen (Burak Türkmen dk. 61), Muhammed Yasin Turgutalp, Alper Durdu, Abdullah Gürbüz, Melih Akça, Said Emre Gündoğan (Resul Kahriman dk. 76), Furkan Yiğit Yılmaz
Talas Anayurtspor: Mehmet Taha Erdem, Kerim Korkmaz, Gökay Eryılmaz, Avni Gümüştepe, Taha Ozan Çandır (Hasan Emre Coruk dk. 86), Semih Can Gül (Emirhan Şen dk. 86), Muhammet Uğur, Mehmet Eryılmaz, Serkan Akbaba, Ebubekir Çavuş (Görkem Bozkuş dk. 73), Hüseyin Doğan (Mustafa Efe Uluç dk. 63)
Goller: Alper Durdu (dk. 75, dk. 90), Ömer Faruk Karadoğan (dk. 80) (Hacılar Erciyesspor)
Kırmızı Kart: Muhammed Yasin Turgutalp (dk. 71) (Hacılar Erciyesspor) - KAYSERİ