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Hacılar Erciyesspor, Özvatanspor'u 3-0 Yenerek 3 Puan Aldı

Hacılar Erciyesspor, Özvatanspor'u 3-0 Yenerek 3 Puan Aldı
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Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off 5. hafta maçında Hacılar Erciyesspor, Özvatanspor'u 3 golle mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maç, Argıncık Stadı 1 Nolu Saha'da oynandı.

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off 5. hafta maçında Özvatanspor ile Hacılar Erciyesspor karşılaştı. 3 golün atıldığı maçta 3 puanı Hacılar Erciyesspor aldı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Bekir Kahraman, Furkan Koç, Caner Kalem

Özvatanspor: Ali Birol, Erdem Demir, Sedat Sönmez, Halil Yönlü, Talha Çoban, Ramazan Durdu, Hüseyin Uçar, (Naim Can Göksoy dk.90), Murat Kıraç (Dk.70 Mücahit Mehmet), Şahin Dinç, (Şahin Çavuş dk.68), Mevlüt Metin, Resul Yıldırım

Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Abdullah Öztürk, Resul Kahriman, (Yasin Tarım dk.66), Sait Emre Gündoğan, Zekeriya Tatlı, (Arif Can Saraçlı dk.90+5), Çağlar Erdemci, Buğrahan Dugan,(Metin Çakıcı dk.52), Barış Mert Düğenci, (Sefa Şahin dk.52), Cüneyt Karagöz, Abdullah Gürbüz, (Bedirhan Öztürk dk.66), Alper Durdu

Goller: Mevlüt Metin (dk.22) (Özvatanspor,) Çağlar Erdemci (dk.77), Alper Durdu (penaltı) (dk.90+4)(Hacılar Erciyesspor)

Kırmızı Kart: Sedat Sönmez (dk.75) Özvatanspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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