Hacılar Erciyesspor çıkışını sürdürüyor
Kayseri Süper Amatör Küme'de Hacılar Erciyesspor, evinde Özvatanspor'u 1-0 mağlup etti. Abdullah Gürbüz'ün golüyle kazanan Hacılar, 12. hafta sonunda liderlik için mücadeleye devam ediyor.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ligin 12. haftasında Hacılar Erciyesspor, evinde oynadığı maçta Özvatanspor'u 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Stat: Hacılar Fevzi Mercan Stadı
Hakemler: Ali Yıldız, Muharrem Karaca, Özge Özkul
Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Talha Karaevli (Zekeriya Tatlı dk. 77), Ömer Faruk Karadoğan, Resul Kahriman, Batuhan Duran (Mehmet Akif Gürkan dk. 64), Ali Buğrahan Gökşen (Burak Türkmen dk. 77), Alper Durdu, Abdullah Gürbüz, Melih Akça, Said Emre Gündoğan, Furkan Yiğit Yılmaz (Ahmet Orkun Temir dk. 82)
Özvatanspor: Yakuphan Kocaoğlu, Sedat Sönmez, Bahtiyar Ekici, Mehmet Yaman (Çağan Zeki Doğan dk. 69), Hüseyin Can Uçar (Nihat Gezici dk. 82), Beytullah Özcan, Sedat Burak Altay, Furkan Ulus, Fatih Emre Taş (Mehmet Ali İmren dk. 82), Mehmet Kurtuluş (Barış Ertuğrul dk. 90)
Gol: Abdullah Gürbüz (dk. 4) (Hacılar Erciyesspor)
Kırmızı kart: Yakuphan Kocaoğlu (dk. 90) (Özvatanspor)
Kaçan penaltı: Beytullah Özcan (dk. 57) (Özvatanspor) - KAYSERİ