Hacılar Erciyesspor, Erzincan Ulalarspor'u 4-0 mağlup etti
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 7. hafta maçında Hacılar Erciyesspor deplasmanda Erzincan Ulalarspor'u 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 7. hafta maçında Hacılar Erciyesspor deplasmanda Erzincan Ulalarspor'u 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Erzincan Atletizm Pisti Futbol Sahası
Hakemler: Furkan Ulutürk, Hakan Bahadır, Dursun Enes Gül
Erzincan Ulalarspor: Yasin Hacımustafaoğlu, Okan Akdeniz, Kemal Cukadar, İsmet Erben, Berat Erdal, Furkan Meriç, Selim Okur, Yunus Emre Tok, Abdulkerim Yucar, Onurhan Çiçek, Ali Şapaloğlu
Hacılar Erciyesspor: Batuhan Kaya, Abdulkadir Söyler, Yunus Öztürk, Hüseyin Öz, Mustafa Yerli, Yasin Turgutalp, Zekeriya Kartal, Bora Barlas, Yusuf Karaboğa, Tolgahan Alan, Selahattin Enes Kılıç (Osman Şentürk dk. 46)
Goller: Selahattin Enes Kılıç (dk. 7), Bora Barlas (dk. 27), Osman Şentürk (dk. 83, 86) (Hacılar Erciyesspor) - KAYSERİ