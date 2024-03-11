Hacılar Erciyesspor Elazığ Aksaray Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 19. haftasında oynanan maçta Hacılar Erciyesspor deplasmanda Elazığ Aksaray Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 19. haftasında oynanan maçta Hacılar Erciyesspor deplasmanda Elazığ Aksaray Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Elazığ Gençlik Merkezi Sahası
Hakemler: Muhammet Furkan Dursunoğlu, Hüseyin Çavcı, Yasin Mert Karahan
Elazığ Aksaray Gençlikspor: Ömer Çağatay Yıldırım, Emre Sarısu, Mehmet Çolak, Ali Polat, Buğra Karlangıç, Cihan Akyar, Enes Altun, Yavuz Çetik, Rasim Ertan Karlıdağ, Abdullah İçen, Coşkun Yıldız
Hacılar Erciyesspor: Batuhan Kaya, Hasan Emre Göltaş, (Dursun Yıldız dk. 84), Yunus Öztürk, Hüseyin Öz, Yusuf Karaboğa, M.Yasin Turgutalp, (Melih Demir dk. 90), Buğra Kaya, (Mustafa İlkay Kartal dk. 46), Ahmet Zekeriya Kartal, Abdulkadir Söyler, Bora Barlas, (Selim Başev dk. 90), Selahattin Enes Kılıç, (Eray Tokat dk. 80)
Goller: Selahattin Enes Kılıç (dk. 45+2 penaltı), Bora Barlas (dk. 81, 90+2) (Hacılar Erciyesspor) - KAYSERİ