Üye Girişi
Haberler

Hacılar Erciyesspor Elazığ Aksaray Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti

Güncelleme:

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 19. haftasında oynanan maçta Hacılar Erciyesspor deplasmanda Elazığ Aksaray Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 19. haftasında oynanan maçta Hacılar Erciyesspor deplasmanda Elazığ Aksaray Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.

Stat: Elazığ Gençlik Merkezi Sahası

Hakemler: Muhammet Furkan Dursunoğlu, Hüseyin Çavcı, Yasin Mert Karahan

Elazığ Aksaray Gençlikspor: Ömer Çağatay Yıldırım, Emre Sarısu, Mehmet Çolak, Ali Polat, Buğra Karlangıç, Cihan Akyar, Enes Altun, Yavuz Çetik, Rasim Ertan Karlıdağ, Abdullah İçen, Coşkun Yıldız

Hacılar Erciyesspor: Batuhan Kaya, Hasan Emre Göltaş, (Dursun Yıldız dk. 84), Yunus Öztürk, Hüseyin Öz, Yusuf Karaboğa, M.Yasin Turgutalp, (Melih Demir dk. 90), Buğra Kaya, (Mustafa İlkay Kartal dk. 46), Ahmet Zekeriya Kartal, Abdulkadir Söyler, Bora Barlas, (Selim Başev dk. 90), Selahattin Enes Kılıç, (Eray Tokat dk. 80)

Goller: Selahattin Enes Kılıç (dk. 45+2 penaltı), Bora Barlas (dk. 81, 90+2) (Hacılar Erciyesspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Hacılar Aksaray Elazığ Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Uğur Yırtıcı kimdir? Zafer Partisi Ankara-Akyurt Belediye Başkan adayı Uğur Yırtıcı kaç yaşında, nereli? Turan Güraksın kimdir? Zafer Partisi İzmir- Tire Belediye Başkan adayı Turan Güraksın kaç yaşında, nereli? Ömer Ercan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı Ömer Ercan kaç yaşında, nereli? Mahmut Celal Ünsal kimdir? Memleket Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Mahmut Celal Ünsal kaç yaşında, nereli? Cengiz Gökbayrak kimdir? Zafer Partisi İzmir- Karşıyaka Belediye Başkan adayı Cengiz Gökbayrak kaç yaşında, nereli? Selahattin Erniş kimdir? Zafer Partisi İzmir- Çiğli Belediye Başkan adayı Selahattin Erniş kaç yaşında, nereli? İbrahim Çakır kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı İbrahim Çakır kaç yaşında, nereli? Ziya Kirzuk kimdir? Memleket Partisi Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Ziya Kirzuk kaç yaşında, nereli? Murat Aslandoğdu kimdir? Memleket Partisi Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Murat Aslandoğdu kaç yaşında, nereli? Salih Aydemir kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Salih Aydemir kaç yaşında, nereli? Zehra Turnacı kimdir? Zafer Partisi İzmir- Çeşme belediye Başkan adayı Zehra Turnacı kaç yaşında, nereli? Emine Göçay kimdir? Zafer Partisi İzmir- Torbalı Belediye Başkan adayı Emine Göçay kaç yaşında, nereli? Alparslan İlgün kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Evren Belediye Başkan Adayı Alparslan İlgün kaç yaşında, nereli? Özkan Çelik kimdir? Memleket Partisi Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Özkan Çelik kaç yaşında, nereli? Berna Camcı kimdir? Zafer Partisi İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Berna Camcı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title