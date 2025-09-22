Haberler

Hacılar Erciyesspor, Amaratspor'u 6-1 Mağlup Etti

Kayseri Süper Amatör Küme 1. haftasında Hacılar Erciyesspor, ev sahibi olduğu maçta Amaratspor'u 6-1 gibi farklı bir skorla yenerek sezona galibiyetle başladı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 1. haftasında Hacılar Erciyesspor, evinde oynadığı maçta Amaratspor'u 6-1 mağlup etti.

Stat: Hacılar İlçe Stadı

Hakemler: Esat Sabuncu, Hamza Yıldız, Nazım Çağatay Arslan

Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Ömer Faruk Karadoğan, Batuhan Duran (Bedirhan dk. 82), Ali Buğrahan Gökşen (Resul Kahriman dk. 63), Alper Durdu, Furkan Batar (Samet dk. 82), Zekeriya Tatlı (Mehmet Akif Gürkan dk. 46), Abdullah Gürbüz (Sefa Şahin dk. 72), Melih Akça, Said Emre Gündoğan, Furkan Yiğit Yılmaz

Amaratspor: Vasıf Özbay, Ramazan Emre Mezgitli (Ömer dk. 82), Ali Öztürk, Bünyamin Yücel (Samet Mermer dk. 68), Osman Rızvan (Engin Üçel dk. 68), Umut Üçel (Emirhan dk. 53), İsmail Efe, Eren Torbalı, Behçet Ekinci, Yusuf Kaya, Abdurrahim Çopur (Umut dk. 53)

Goller: Ali Buğrahan Gökşen (dk. 6), Alper Durdu (dk. 52,80), Furkan Yiğit Yılmaz (dk. 57), Mehmet Akif Gürkan (dk. 61, 64) (Hacılar Erciyesspor), Samet Mermer (dk. 86) (Amaratspor)

Kırmızı kartlar: Ömer Faruk Karadoğan (dk. 45) (Hacılar Erciyesspor), Behçet Ekinci (Amaratspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
