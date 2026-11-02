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Hacılar Erciyesspor, 10 kişi kalan Erciyes Esen Makina FK'yi uzatmada 3-1 yendi

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Hacılar Erciyesspor, 10 kişi kalan Erciyes Esen Makina FK'yi uzatmada 3-1 yendi
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Kayseri Süper Amatör Küme'de Hacılar Erciyesspor, evinde oynadığı maçta 10 kişi kalan Erciyes Esen Makina FK'yi uzatmada bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Mücadelede Erciyes Esen Makina FK'den Ömer Kaya 45. dakikada kırmızı kart gördü.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor evinde oynadığı maçta 10 kişi kalan rakibi Erciyes Esen Makina FK'yi uzatmada bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

Stat: Hacılar Fevzi Mercan Stadı

Hakemler: Esat Sabuncu, Sinem Özpınar, Mustafa Enes Çimen

Hacılar Erciyesspor: Yahya Berat Alemdar, Talha Karaevli, (Berat İşkol dk.46), Ömer Faruk Karadoğan, (Ahmet Haktan Kekeç dk.87), Can Ölçer, Batuhan Duran, Mahir Işkın, (Dursun Erdem Yıldız dk.77), Abdullah Gürbüz, (Yüksel Ay dk.87), Melih Akça, Mevlüt Metin, Said Emre Gündoğan, Furkan Yiğit Yılmaz

Erciyes Esen Makina FK: Yunus Karamanoğulları, Yaşar Berk Yorgancı, (Beytullah Özcan dk.61), Eray Teker, Mehmet Doğru, (Muammer Savaş dk.61), İsmail Birgül, Osman Şentürk, Ömer Kaya, Mert Arısoy, Latif Aydemir, Osman Efe Susam, (Mehmet Melih Tunç dk.77), Haki Özer, (Batuhan İlhan dk.61)

Goller: Batuhan Duran (dk.16), Furkan Yiğit Yılmaz (dk.90+2), Ahmet Haktan Kekeç (dk.90+5) (Hacılar Erciyesspor), Mehmet Doğru (dk.58) (Erciyes Esen Makina FK)

Kırmızı kart: Ömer Kaya (dk.45) (Erciyes Esen Makina FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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