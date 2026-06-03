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Besim Durmuş, Gebzespor'a imza attı

Besim Durmuş, Gebzespor'a imza attı
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TFF 2. Lig ekibi Güzide Gebzespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında deneyimli teknik direktör Besim Durmuş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni Alaettin Kurt Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

TFF 2. Lig ekibi Güzide Gebzespor düzenlediği imza töreniyle Teknik Direktör Besim Durmuş ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekibi Güzide Gebzespor yeni sezon hazırlıkları kapsamında teknik direktörünü belirledi. Deneyimli çalıştırıcı Besim Durmuş ile 1 yıllığına anlaşmaya varan Gebzespor, Alaettin Kurt Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Törende; kulüp başkanı Yusuf Öztürk, sportif direktör Emre Doğan ve kulüp yöneticileri hazır bulundu.

Başkan Öztürk, teknik direktörlerine güven duyduklarını, başarılı olmak için kendileri de üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti. Başarı temennilerinin ardından teknik direktör Besim Durmuş resmen göreve başladı. İmzanın ardından gözünü genç, yetenekli ve dinamik kadro kurulumuna çeviren Mor Menekşeler'de futbolcu transferi hız kazanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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