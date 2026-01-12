Haberler

Gebzespor, Muzaffer Bilazer ile yolları ayırdı

Gebzespor, Muzaffer Bilazer ile yolları ayırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Güzide Gebzespor, bahis soruşturmasında adı geçen teknik direktörü Muzaffer Bilazer ile yollarını ayırdı. Bilazer, Somaspor'a kaybedilen maçın ardından görevden alındı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Güzide Gebzespor'da adı bahis soruşturmasında geçen ve ligde düşmeme mücadelesi veren Somaspor'a sahasında kaybeden teknik direktör Muzaffer Bilazer ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderlik yarışından kopmak istemeyen Güzide Gebzespor'da deneyimli teknik direktör Muzaffer Bilazer ile yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen çalıştırıcılar arasında adı bulunan ve TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edilen tecrübeli çalıştırıcı, ikinci yarının ilk maçında Somaspor'a sahasında 1-0 mağlup oldu. Mağlubiyetin ardından fatura Bilazer'e kesildi.

18. haftanın sonunda 31 puanla 7. sırada kalan Güzide Gebzespor, 11. haftada göreve başlayan Bilazer'e emekleri için teşekkür ederek yolları ayırdıklarını duyurdu.

Bilazer, 22 puanla zirvenin 3 puan gerisinde devraldığı Gebze ekibiyle çıktığı 8 maçta 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet alarak 9 puan topladı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi

Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı

Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek

Bir ilimizde petrol heyecanı! Enerji haritasını değiştirecek
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti
DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise annesinin doktoruymuş

DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise...
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti

Süper Lig devinin teklifini reddetti