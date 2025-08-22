Güzide Gebze Spor, Yeni Sezonda Hedeflerine Odaklandı

2026 Futbol Sezonu'nda 2. Lig Kırmızı Grupta Mücadele edecek olan Güzide Gebze Spor sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Somaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. İdman öncesinde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi ve baklava ikramında bulundu.

Geçen sezon ligin son haftasında kümede kalmayı garantileyen Güzide Gebzespor takımı bu sezon aynı sıkıntıları yaşamamak için transfer döneminde takıma 18 yeni futbolcu takviyesi yaptı. Güzide Gebze Spor yönetimi ilk olarak takımın başına Teknik Direktör Cihan Erdil ve Ekibi ile anlaşmaya vardı. Yönetim Teknik Direktör Cihan Erdil'in isteği doğrultusunda dış transferde 18 futbolcu ile anlaşmaya varırken iç transferde de 8 futbolcu ile tekrar devam etme kararı aldı.

MUSTAFA PEKTEMEK İLE ANLAŞTILAR

Güzide Gebze Spor Yönetimi golcü sorununu ise Sakaryaspor, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Başakşehir, Alanya, Kasımpaşa, Kayseri, Eyüpspor ve Pendikspor takımlarında forma giyen Mustafa Pektemek ile çözdü.

AVCI: LİGE RENK KATACAĞIZ

Güzide Gebze Spor Başkan Yardımcısı Mahmut Avcı inşallah bu sezon oynayacağımız futbol ile lige renk katacağız dedi. Avcı" Güzide Gebze Spor yönetimi olarak başkanımız Yusuf Öztürk'ün idaresinde ve Maddi ve manevi destekleri ile bize güç veren yanımızda olan Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz'ünde tam desteği ile güçlü bir takım kurduk. Bu sezon mücadele edeceğimiz Nesine 2.Lig Kırmızı Grupta oynayacağımız futbol ile taraflı tarafsız futbol severlerin büyük beğenisini toplayacağımıza inanıyoruz. Dış transferde 18 futbolcu iç transferde de 8 futbolcu ile anlaşmaya vardık. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. İnşallah 3-4 takviye ile transferimizi tamamlayacağız. Pazar günü sezonun il haftasında deplasmanda Somaspor ile karşılaşacağız. Sezonun ilk maçından galibiyetle döneceğimize ben gönülden inanıyorum ve takımıma da güveniyorum. Yine deplasmanda sezonun ilk maçında oynayacağımız Soma karşılaşmasında taraftarlarımızda takımını yalnız bırakmayacaklar. 400 e yakın taraftarımız sezonun ilk haftasında deplasmanda türbinde yerlerini alacaklar" dedi.