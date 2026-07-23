Tai chi dersleri denge ve huzur arayanları sahilde buluşturuyor

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ücretsiz düzenlenen tai chi dersleri, denge ve zihinsel dinginlik arayanları sahilde bir araya getiriyor.

Kentte uzun yıllar wushu dersleri veren antrenör Resul Sadeki, son yıllarda zihni sakinleştiren, denge, nefes kontrolü ve meditasyon içeren tai chi sporunu yaygınlaştırmak için çalışmalara başladı.

Güzelbahçe Belediyesi ile iletişime geçen Sadeki, ücretsiz dersler verebileceğini belirtti. Belediyenin Ayşe Mayda Sağlıklı Yaş Alma Merkezi öncülüğünde başlattığı çalışmayla Sadeki, çarşamba sabahları 1 saat ücretsiz dersler vermeye başladı.

Resul Sadeki'nin dersleri, kısa sürede artan katılımla her yaştan onlarca kişinin haftalık buluşma noktası haline geldi.

"Kendinizle zaman geçirmeyi öğreniyorsunuz"

Sadeki, AA muhabirine, derste yaş sınırı olmadığını, gençlere ve yaşlılara aynı hareketleri yaptırdığını söyledi.

Bu sporun, yarışma kısmından çok sağlığa yönelik bölümüne odaklandıklarını anlatan Sadeki, şöyle konuştu:

"Biz her çarşamba sabah bu derslere başladık. İnsanlar geliyorlar, mutlu oluyorlar. Ben de çok mutluyum. Tai chi chuan branşında hareketler yavaş yapılıyor. Nefesle birlikte oluyor. Tüm hücreler çalışıyor ve daha iyi oksijen alıyoruz. Bu sayede vücut ve beyin iyi çalışıyor. Tüm sıkıntılar bu şekilde geçiyor. İlk başta 20 kişiydik, şimdi 80-90 kişi geliyor."

Derslere katılan Mutlu Babacan da vücudu rahatlatıcı ve huzur veren bir spor yaptıklarını dile getirdi.

Sporun çok fazla yararını gördüğüne işaret eden Babacan, "Sol omzumda ağrı vardı geçti. Vücudumun çok daha açıldığını, yavaş yavaş esnemeye başladığımı hissettim. Bel ağrım vardı, onun da yavaş yavaş gittiğini hissettim. Eşimle geliyoruz. Gayet keyifli, vücudumuzu rahatlattığımız bir etkinlik." dedi.

Engin Tezcan ise eğitimle nefes alma tekniklerini geliştirdiğini, zihin ve bedenine yardımcı olduğunu bildiği için etkinliğe "koşa koşa geldiğini" belirtti.

Zerrin Şenol da eğitimlere 4 aydır aralıksız katıldığını ifade ederek, "Yeni bir şeyler denemek istemiştim. Hem ruhen hem fiziken çok iyi geldiğini fark ettim. Tai chi günlerini dört gözle bekliyorum. Güne daha zinde başlıyoruz. Dengede kalmayı, doğru nefes almayı, kendinizle zaman geçirmeyi öğreniyorsunuz. Bütün hareketleri evde tekrarlıyorum." diye konuştu.

Ümran Eliaçık ise bu sporun dengede durabilmesinin yanında sabah erken kalkmasına da yardımcı olduğunu kaydetti.