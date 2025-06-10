Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme

Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
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Eski Real Madrid ve Beşiktaş futbolcusu Guti, ismi Galatasaray ile anılan Marc-Andre ter Stegen'e çağrıda bulundu. Katıldığı bir programda gelen "Ter Stegen'e Galatasaray'a gitmesini önerir misin?" sorusuna cevap veren Guti, "Hayır çünkü orası benim takımım değil" şeklinde cevap verdi.

Bir dönem Süper Lig devi Beşiktaş'ta1 sezon forma giyen ve ayrılışının ardından emekliliğe ayrılan Guti Hernandez'den sürpriz bir çıkış geldi.

TER STEGEN'E ÇAĞRI: GALATASARAY'A GİTME

Teknik adamlık kariyerine 2013 yılında başlayan ve son olarak İspanyol ekibi Almeria'da teknik direktörlük yapan Guti Hernandez, adı Galatasaray'la anılan Barcelona'nın file bekçisi Marc-Andre ter Stegen'le ilgili konuştu. Katıldığı bir programda kendisine sorulan "Ter Stegen'e Galatasaray'a gitmesini önerir misin?" sorusunu yanıtlayan Guti, "Hayır çünkü orası benim takımım değil."dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Programın bu kesiti sosyal medyada oldukça gündem olurken Guti Hernandez'in bu sözleri bazı kesimler tarafından hem tepki hem de destek gördü.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Ne züppeler var yaaa, orası senin takımın değil diye bir başkası niye gitmesin Allah'ın kâmili.Ayrica ter stegen i Galatasaray ımıza istemiyoruz bize genç kaleci lazım.

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