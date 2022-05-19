19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tekirdağ'da kutlandı - Haberler

Saray, Çorlu ve Hayrabolu ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Saray İlçe Stadı'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Saray Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fehmi Çüren, günün önemini anlatan konuşma yaptı.

Ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu, şiirler okundu ve yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaymakam Adem Ünal, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ergüner Şinik, Belediye Başkanı Özgen Erkiş öğrenci ve ilçe sakinlerinin bayramını kutladı.

-Çorlu

Çorlu'da Atatürk Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla sona eren törenin ardından, Şinasi Kurşun Caddesi'nde kortej eşliğinde Havuzlar Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'na geçildi.

Burada, Gençlik Haftası kapsamında yapılan spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Öğrencilerin günün anlam ve önemi üzerine okuduğu şiirlerin ardından halk oyunları gösterileri düzenlendi.

Karate ve jimnastik gösterilerinden sonra tören sona erdi.

Törene Kaymakam Cafer Sarılı, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Hayrabolu

Hayrabolu ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kapalı Pazaryeri önünde devam eden törende konuşan Hayrabolu Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Arif Bülent Şahin, 19 Mayıs 1919 tarihinin, Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkış tarihi olmasının yanı sıra Kurtuluş Savaşı için atılmış en büyük adım olma özelliği taşıdığını söyledi.

Konuşmanın ardından, İmam Hatip Ortaokulu Folklor Ekibi ve judocular gösteri sundu. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene Kaymakam Mehmet Sülün, Garnizon Komutanı Albay İlyas Akay, Cumhuriyet Savcısı Ayşegül Özgen, Belediye Başkanı Osman İnan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi partililer, öğretmen ve öğrenciler katıldı.