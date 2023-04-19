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Güreşte 2 altın madalya! Taha Akgül, 10'uncu kez Avrupa şampiyonu

Spor Haberleri

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası 125 kilo serbest stil finalinde Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 9-4 yenerek 10. kez şampiyon oldu. Feyzullah Aktürk de 92 kiloda Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden sporcumuz, finalde ezeli rakibi Geno Petriashvili'yi 9-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Güreşte 2 altın madalya! Taha Akgül, 10'uncu kez Avrupa şampiyonu oldu

10'UNCU KEZ

Milli güreşçi Taha Akgül, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kiloda Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 9-4 mağlup ederek 10'uncu kez Avrupa şampiyonu oldu.

Güreşte 2 altın madalya! Taha Akgül, 10'uncu kez Avrupa şampiyonu oldu

FEYZULLAH ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON

Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kilo finalinde Azerbaycanlı rakibi Osman Nurmagomedov'u 5-2 mağlup ederek altın madalya kazandı ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Taha Akgül Spor Haberler

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