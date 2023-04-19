Güreşte 2 altın madalya! Taha Akgül, 10'uncu kez Avrupa şampiyonu

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası 125 kilo serbest stil finalinde Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 9-4 yenerek 10. kez şampiyon oldu. Feyzullah Aktürk de 92 kiloda Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden sporcumuz, finalde ezeli rakibi Geno Petriashvili'yi 9-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

10'UNCU KEZ

Milli güreşçi Taha Akgül, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kiloda Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 9-4 mağlup ederek 10'uncu kez Avrupa şampiyonu oldu.

FEYZULLAH ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON

Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kilo finalinde Azerbaycanlı rakibi Osman Nurmagomedov'u 5-2 mağlup ederek altın madalya kazandı ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.