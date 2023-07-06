Güreşçiler Kırkpınar'a gitti, diğerleri Finike'ye döndü
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Kırkpınar Güreşleri'ne giden Finike Belediyesi güreşçilerini taşıyan minibüsün, TIR'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 8 güreşçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Taburcu olan güreşçilerden Saim Biçer, Hüseyin Yiğit, Mustafa Ak Kırkpınar Güreşleri'ne gitmek üzere yolculuklarına devam etti. Diğer güreşçiler ise Antalya'nın Finike ilçesine döndü. Bacağında kırık olduğu öğrenilen minibüs sürücüsü Murat Ormancı'nın tedavisinin Alaşehir'deki bir özel bir hastanede sürdüğü bildirildi.
GÜREŞÇİLERDEN 3'Ü KIRKPINAR'A GİTTİ, DİĞERLERİ FİNİKE'YE DÖNDÜ
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Kırkpınar Güreşleri'ne giden Finike Belediyesi güreşçilerini taşıyan minibüsün, TIR'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 8 güreşçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Taburcu olan güreşçilerden Saim Biçer, Hüseyin Yiğit, Mustafa Ak Kırkpınar Güreşleri'ne gitmek üzere yolculuklarına devam etti. Diğer güreşçiler ise Antalya'nın Finike ilçesine döndü. Bacağında kırık olduğu öğrenilen minibüs sürücüsü Murat Ormancı'nın tedavisinin Alaşehir'deki bir özel bir hastanede sürdüğü bildirildi.Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), -