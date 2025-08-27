Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün Dedesi Vefat Etti

Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün Dedesi Vefat Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün dedesi Abdullah Akgül, yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Cenazesi yarın Sivas'ta kılınacak.

TÜRKİYE Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün dedesi Abdullah Akgül (88), hayatını kaybetti. Akgül, yarın Sivas'ta kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve milli güreşçi Taha Akgül'ün dedesi, Abdullah Akgül bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü Medicana Sivas Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Abdullah Akgül'ün cenazesi, yarın Sivas Ayyıldız Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Mahsun Kırmızıgül, 25 yıl sonraki buluşmanın detaylarını açıkladı

25 yıllık küslüğün ardından masada konuşulanlar ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu! 5'i aynı fakülteyi seçti

İşte 6 birincinin kazandığı üniversiteler! 5'i aynı fakülteyi seçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.