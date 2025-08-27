Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün Dedesi Vefat Etti
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün dedesi Abdullah Akgül, yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Cenazesi yarın Sivas'ta kılınacak.
TÜRKİYE Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün dedesi Abdullah Akgül (88), hayatını kaybetti. Akgül, yarın Sivas'ta kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve milli güreşçi Taha Akgül'ün dedesi, Abdullah Akgül bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü Medicana Sivas Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Abdullah Akgül'ün cenazesi, yarın Sivas Ayyıldız Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor