Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Enerji Bakanı Bayraktar ile Görüştü

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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile yaptığı görüşmede, güreş sporuna desteklerin artırılacağı müjdesini aldı. Bakan Bayraktar, olimpiyat seviyesinde sporcu yetiştirmek için Federasyon ile işbirliği içinde olacaklarını belirtti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi.

Federasyonun açıklamasına göre, Akgül ve yönetim kurulu üyesi Arslan Narin, Bakan Bayraktar'ı makamında ziyaret etti.

Açıklamada görüşmeye ilişkin "Sayın Bakanımız, bakanlık bünyesindeki kulüplerimizde güreşe olan desteğin artırılacağını ifade etti. Türkiye Güreş Federasyonuyla yapılacak ortak koordinasyon sayesinde kulüplerimizin, olimpiyat seviyesinde sporcu yetiştirmesine katkı sağlanacak. Sayın Bakanımıza misafirperverliği ve desteklerinden dolayı Türkiye Güreş Federasyonu olarak teşekkür ederiz." denildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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