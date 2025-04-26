İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma

İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma
Dünya liderleri Papa'nın cenazesinde buluştu! Gündemde Rusya-Ukrayna barışı var

Liderler Papa'nın cenazesini fırsat bildi! Ayaküstü Ukrayna zirvesi
İran'da limandaki patlama anı kamerada: 5 ölü, 700 yaralı

Komşu ülkedeki korkunç patlama kamerada
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi

Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, 17 Yaş Altı Milli Takımı'nı Ziyaret Etti

Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, 17 Yaş Altı Milli Takımı'nı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Antalya'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Zafer Kupası için hazırlık yapan genç güreşçileri kamp alanında ziyaret ederek başarılar diledi ve motivasyon konuşması yaptı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, 17 Yaş Altı Güreş Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre genç güreşçiler, 2-4 Mayıs tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Zafer Kupasının hazırlıklarını Finike'de sürdürüyor.

Kampı ziyaret eden Taha Akgül, genç sporcu ve antrenörlere başarı diledi.

Akgül, genç sporculara "Sizler Türk güreşinin geleceğisiniz. Disiplinli çalışarak ve hedeflerinize odaklanarak büyük başarılara imza atabilirsiniz. Bizler de federasyon olarak her zaman yanınızdayız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.