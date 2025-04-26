Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, 17 Yaş Altı Milli Takımı'nı Ziyaret Etti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, 17 Yaş Altı Güreş Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre genç güreşçiler, 2-4 Mayıs tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Zafer Kupasının hazırlıklarını Finike'de sürdürüyor.

Kampı ziyaret eden Taha Akgül, genç sporcu ve antrenörlere başarı diledi.

Akgül, genç sporculara "Sizler Türk güreşinin geleceğisiniz. Disiplinli çalışarak ve hedeflerinize odaklanarak büyük başarılara imza atabilirsiniz. Bizler de federasyon olarak her zaman yanınızdayız." diye konuştu.