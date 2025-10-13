Haberler

Gürcistan, Türkiye Maçı İçin Kocaeli'de Son Antrenmanını Yaptı

Gürcistan, Türkiye Maçı İçin Kocaeli'de Son Antrenmanını Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ile karşılaşacak olan Gürcistan, Kocaeli Stadyumu'nda son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Willy Sagnol yönetiminde yapılan antrenmanın basına kapalı bölümünde Türkiye maçının taktiği üzerine çalışıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'ye konuk olacak Gürcistan, mücadelenin son antrenmanını Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan, yarın saat 21.45'te Kocaeli'de A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde kente gelen Gürcü ekibi son antrenmanını maçın oynanacağı Kocaeli Stadyumu'nda yaptı. Teknik Direktör Willy Sagnol yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi. Düz koşuyla başlayan antrenmanda daha sonra ısınma hareketlerine geçildi.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Türkiye maçının taktiği üzerinde duruldu.

Gürcistan ekibi daha sonra konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başlayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı

Trump'tan Gazze'nin geleceğini yakından ilgilendiren sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lara'dan hastalık sürecinde yürek yakan itiraf

Beyninde kitle tespit edilmişti! Yürek yakan itiraf geldi
Türkiye'nin öteki gündemi! 'Son virajdayız' diyen vatandaştan endişelendiren sözler

"Son virajdayız" diyen vatandaştan endişelendiren sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.