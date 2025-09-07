Haberler

Gürcistan, Bulgaristan'ı 3-0 Mağlup Etti

A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 2. maçında Gürcistan sahasında Bulgaristan ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, 30. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 44. dakikada Nika Gagnidze ve 65. dakikada Georges Mikautadze'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılarak puanını 3'e yükseltti. Bulgaristan ise sıfır puanda kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
