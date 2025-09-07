Gürcistan Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 3-0 Mağlup Etti

Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan, evinde Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Galibiyeti getiren goller Khvicha Kvaratskhelia, Nika Gagnidze ve Georges Mikautadze'den geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan maçta Gürcistan, sahasında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye'nin de yer aldığı E Grubu'nda oynanan maçta, Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 44. dakikada Nika Gagnidze ve 65. dakikada Georges Mikautadze attı.

Gürcistan gruptaki ilk galibiyetini elde ederken, iki maçını da kaybeden Bulgaristan son sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
