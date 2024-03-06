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Gürçayır Ortaokulu Öğrencileri Bilek Güreşi Bölge Şampiyonasında Sivas'ı Temsil Edecek

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Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesindeki Gürçayır Ortaokulu öğrencileri, okullar arası yıldızlar bilek güreşi bölge şampiyonasında Sivas'ı temsil etmek için başarılı bir derece elde etti. Takım antrenörü Biray Köçen, öğrencilerin düzenli antrenman yapmasının başarılarının sırrı olduğunu belirtti. Öğrenciler ise ilçelerini ve ilini en iyi şekilde temsil etmek için Türkiye şampiyonasında da başarılı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesinde Gürçayır Ortaokulu öğrencileri okullar arası yıldızlar bilek güreşi bölge şampiyonasında Sivas'ı temsil edecek.

Takım antrenörü Biray Köçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas'ta düzenlenen okullar arası bilek güreşi müsabakalarına 8 öğrenciyle katıldıklarını, elde ettikleri derece ile bölge şampiyonasına katılma hakkını kazandıklarını söyledi.

Başarı gösteren öğrencilere teşekkür eden Köçen, "Başarımızın sırrı düzenli olarak antrenman yapmak. Öğrencilerimizin bu sportif başarıları derslerini de olumlu etkiliyor. Şimdiki hedefimiz 23-24 Mart tarihlerinde Yozgat'ta yapılacak bölge şampiyonasında inşallah iyi dereceler almak, ilçemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek." dedi

İl birincisi olan Bahar Kılıç ise "Müsabakalarda ilçemi temsil etmekten dolayı gurur duydum. Şimdi hedefimiz Türkiye şampiyonası, orada da Sivas'ı en iyi şekilde temsil ederek başarılarımızı sürdürmek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Gürçayır Şarkışla Türkiye Sivas Spor Güncel Haberler

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