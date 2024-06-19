Üye Girişi
Haberler

Günün son maçında puanlar bölüşüldü! İskoçya ve İsviçre 1-1 berabere kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında İskoçya ve İsviçre 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla İsviçre grubunda 4 puanla ikinci, İskoçya ise 1 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası A Grubu 2. hafta karşılaşmasında İskoçya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.

İSKOÇYA ÖNE GEÇTİ

Mücadelenin 13. dakikasında İskoçya 1-0 öne geçti. McTominay'ın sert şutu Fabian Schar'a çarptı ve ağlarla buluştu.

SHAQIRI EŞİTLEDİ

Bu dakikadan itibaren oyunun kontrolünü İskoçya eline alsa da Anthony Ralston'un savunmasına dönerken attığı hatalı pasta araya giren Xherdan Shaqiri ceza sahası dışında önüne düşen topa muhteşem bir vuruş yaparak skoru eşitleyen golü kaydetti. Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı ve taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti. Nefes kesen karşılaşmanın ikinci yarısında da başka gol olmadı ve maç 1-1 bitti.

Bu maçın ardından A Grubu'nda oluşan puan durumu ise şu şekilde;

  • 1- Almanya (6 Puan)
  • 2- İsviçre (4 Puan)
  • 3- İskoçya (1 Puan)
  • 4- Macaristan (0 Puan)
Kaynak: Haberler.com / Spor

İsviçre Spor Haberler

Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışan hakim hakkında karar çıktı

Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışan hakim hakkında karar çıktı

 Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı

Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı

 Duyunca şok olacaksınız! İşte Arda Güler'in yeni adresi

Duyunca şok olacaksınız! İşte Arda Güler'in yeni adresi

Bakmadan Geçme

EURO 2024 F Grubu Puan Durumu! F Grubu'nda 1. ve 2. kim? EURO 2024 F Grubu'nda 3. ve 4. kim olacak? EURO 2024 E Grubu Puan Durumu! E Grubu'nda 1. ve 2. kim? EURO 2024 E Grubu'nda 3. ve 4. kim olacak? EURO 2024 D Grubu Puan Durumu! D Grubu'nda 1. ve 2. kim? EURO 2024 D Grubu'nda 3. ve 4. kim olacak? 20 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 20 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 20 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 20 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 20 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 20 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 20 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 21 Haziran Cuma 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 21 Haziran burç yorumları nedir? İskoçya İsviçre maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İskoçya İsviçre maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İskoçya İsviçre maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İskoçya İsviçre maçı ne oldu? İskoçya İsviçre maçı CANLI izle! (EURO 2024) İskoçya İsviçre EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?
'Cumhur İttifakı'ndan ayrılacaksa Türkiye İttifakı'na gelebilir' diyen Özel'in saydığı konular Bahçeli'yi kızdıracak

"Cumhur İttifakı'ndan ayrılacaksa Türkiye İttifakı'na gelebilir" diyen Özel'in saydığı konular Bahçeli'yi kızdıracak
500

Yorumlar (2)

serafettin bayram:

pölüşülmek ne demek?

3
1
yanıtYanıtla
Erkan Arslan:

Hakem Fifaninda Nerede Oldugunu Bulundugu Herkes Bilir isficreyi Mac Boyunca Kolladi iskoclara Yazik Oldu Cok iyi Oynadilar

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title