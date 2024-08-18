Galatasaray'da neler oluyor? Icardi ve Muslera, soyunma odasında isyan bayrağını çekti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Konyaspor engelini 2-1'lik skorla geçen Galatasaray'da maçın ardından soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcular, müsabakanın 76. dakikasında Icardi'nin iptal edilen golüne tepki gösterdi.

"BU KAÇINCI İPTAL EDİLEN GOL"

İptal kararına anlam veremeyen Icardi'nin soyunma odasında "Bu kaçıncı iptal edilen gol. Nasıl iptal olur anlamıyorum" diyerek maçın bile önüne geçen karara isyan ettiği öne sürüldü.

"VERİLMEYEN GOL, BİZE BİR MESAJ"

Icardi'nin isyanına katılan Muslera da söz alıp, "Yine aynı filmi izleyeceğiz. Gollerimizi iptal edecekler. Penaltılarımızı vermeyecekler. Bu sene işimiz kolay değil. Bu verilmeyen gol bile bize bir mesaj. Çıkıp her maçı kazanmak için ekstra motive olmalı ve mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

GALATASARAY MAÇ ESNASINDA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Galatasaray ise iptal kararı sonrası sosyal medya hesaplarından "Icardi'nin golü anlayamadığımız bir nedenden dolayı VAR tarafından iptal ediliyor" paylaşımı yapmıştı.