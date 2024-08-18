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Galatasaray'da neler oluyor? Icardi ve Muslera, soyunma odasında isyan bayrağını çekti

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Galatasaray'ın Konyaspor'u 2-1 yendiği maça 76. dakikada Mauro Icardi'nin iptal edilen golü damga vurmuştu. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcuların soyunma odasında bu iptal kararına isyan ettiği ortaya çıktı. Icardi'nin "Bu kaçıncı iptal edilen gol. Nasıl iptal olur anlamıyorum" diyerek, Muslera'nın ise "Bu sene işimiz kolay değil. Bu verilmeyen gol bile bize bir mesaj" sözleriyle tepki gösterdiği öne sürüldü.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Konyaspor engelini 2-1'lik skorla geçen Galatasaray'da maçın ardından soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcular, müsabakanın 76. dakikasında Icardi'nin iptal edilen golüne tepki gösterdi.

"BU KAÇINCI İPTAL EDİLEN GOL"

İptal kararına anlam veremeyen Icardi'nin soyunma odasında "Bu kaçıncı iptal edilen gol. Nasıl iptal olur anlamıyorum" diyerek maçın bile önüne geçen karara isyan ettiği öne sürüldü.

Günler sonra ortaya çıktı! Icardi ve Muslera, soyunma odasından isyan bayrağını çekmiş

"VERİLMEYEN GOL, BİZE BİR MESAJ"

Icardi'nin isyanına katılan Muslera da söz alıp, "Yine aynı filmi izleyeceğiz. Gollerimizi iptal edecekler. Penaltılarımızı vermeyecekler. Bu sene işimiz kolay değil. Bu verilmeyen gol bile bize bir mesaj. Çıkıp her maçı kazanmak için ekstra motive olmalı ve mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Günler sonra ortaya çıktı! Icardi ve Muslera, soyunma odasından isyan bayrağını çekmiş

GALATASARAY MAÇ ESNASINDA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Galatasaray ise iptal kararı sonrası sosyal medya hesaplarından "Icardi'nin golü anlayamadığımız bir nedenden dolayı VAR tarafından iptal ediliyor" paylaşımı yapmıştı.

Günler sonra ortaya çıktı! Icardi ve Muslera, soyunma odasından isyan bayrağını çekmiş

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (8)

doğan doygun:

Tabii alışık olmayınca böyle tepki verirsiniz. Peki HAKSIZ yere aldıklarınız ne olacak??

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Hakan Yorulmaz:

Başlığa bakınca birsey oldu sandım ! bi karistiramadiniz Galatasarayı....

45
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Veysel null:

Galatasaray kendisine haksızlık yapılmasına alıştı. Artık her maç hakemi de yenmemiz gerektiğinin bilincinde olarak sahaya çıkıyor GS oyunculari. Sorsan GS kollaniyor derler. Eğer lig adaletli olsaydı GS geçen sezon 3 puan farkla değil 15 puan farkla şampiyondu

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tamer durmaz:

Ee alışık değilsiniz böyle şeylere o yuzden bjk ile fener de böyle ne şampiyonluklar kaçtı

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Orhan Karakisla:

alıştınız kollanmaya hak yerini bulunca isyan ne güzel ya birde attigînız haksız gollere kendinizi kimse size degmeden akdıgınız haksiz penaltılara isyan etsenize madem bu kadar dogrusunuz isiniz gucunuz hep tiyatro

10
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Erkan Yıldız:

Haber başlığı ve içindemi haber çok farklı biraz manşet atrken dikkat edin.

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Orhan Karakisla:

mac boyunca kendinizi yere atıp aldigınız düzmece penaltılara da isyan edin yerden kalkmadan mac bitiriyorsunuz siz hep haklisiniz zaten ortalik karıştirmada ustunuze yok

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