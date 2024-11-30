Günler sonra ortaya çıktı: Arda Güler'e su vermemişler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid, Liverpool deplasmanına çıktı. Arda Güler'in ilk 11'de başladığı mücadeleyi 2-0 kaybeden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5. maçında 3. yenilgisini aldı.

SU VERMEMİŞLER

Mücadeleden günler sonra ortaya çıkan görüntüler ise oldukça dikkat çekti. Maç içerisinde sakatlanan Liverpool oyuncusuna müdahale için sahaya giren Liverpool fizyoterapistinin susayan Arda Güler'in su alma girişimini sert bir şekilde terslediği görüldü.