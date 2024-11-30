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Günler sonra ortaya çıktı: Arda Güler'e su vermemişler

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Real Madrid'in Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta Liverpool'un fizyoterapistinin, Arda Güler'e su vermediği görüntüler ortaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid, Liverpool deplasmanına çıktı. Arda Güler'in ilk 11'de başladığı mücadeleyi 2-0 kaybeden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5. maçında 3. yenilgisini aldı.

SU VERMEMİŞLER

Mücadeleden günler sonra ortaya çıkan görüntüler ise oldukça dikkat çekti. Maç içerisinde sakatlanan Liverpool oyuncusuna müdahale için sahaya giren Liverpool fizyoterapistinin susayan Arda Güler'in su alma girişimini sert bir şekilde terslediği görüldü.

Günler sonra ortaya çıktı: Arda Güler'e su vermemişler
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıIbrahim Arpaci:

Sizin haberinizin taaaa

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıRobotik cevaplar:

Yağmurlu havada bir kaşık suya muhtaç etmişler. Mağdur olmuş. Dua etsin arda kardeş.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
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