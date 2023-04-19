Güngör Avrupa şampiyonu oldu

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Nuray Levent Güngör, Ermenistan'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonu olarak büyük gurur yaşattı.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Nuray Levent Güngör, Ermenistan'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonu olarak büyük gurur yaşattı.

Düzce Üniversitesi öğrencisi ve milli sporcumuz 64 kilogramda Nuray Levent Güngör koparmada 99 kilo ile altın, silkmede 120 kilo ile bronz madalya kazandı ve toplamda 219 kilo ile Avrupa Şampiyonu olarak, geçmiş başarılarında olduğu gibi adını organizasyona altın harflerle yazdırdı.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Aynı zamanda Düzceli de olan öğrencimiz Nuray Levent Güngör'ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi. - DÜZCE