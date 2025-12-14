Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 18. haftasında Güneysuspor ile İstanbul Gençlik, 32-32 berabere kaldı.

Güneysu Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, 17-17'lik eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında da üstünlük sağlayan olmadı ve karşılaşma 32-32 berabere sona erdi.