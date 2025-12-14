Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Adventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 18. haftasında Güneysuspor ile İstanbul Gençlik karşı karşıya geldi. Güneysu Spor Salonu'ndaki mücadele 32-32 eşitlikle sona erdi.
Güneysu Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, 17-17'lik eşitlikle tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında da üstünlük sağlayan olmadı ve karşılaşma 32-32 berabere sona erdi.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor