Güneysuspor, Rize Belediyespor'u 31-20 Yenerek Galibiyetini Aldı
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftasında Güneysuspor, Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçta Rize Belediyespor'u 31-20 mağlup etti. İlk yarı 12-12 berabere tamamlandı.
Kaynak: AA / İdris Pehlivan - Spor