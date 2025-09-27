Haberler

Güneysuspor, Rize Belediyespor'u 31-20 Yenerek Galibiyetini Aldı

Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftasında Güneysuspor, Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçta Rize Belediyespor'u 31-20 mağlup etti. İlk yarı 12-12 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA / İdris Pehlivan - Spor
