Güneysuspor, Depsaş Enerji'yi 32-30 Yenerek Galip Geldi

Erkekler Hentbol Süper Lig'in 14. haftasında Güneysuspor, Yenişehir Spor Salonu'nda Depsaş Enerji'yi 32-30 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 14. haftasında Güneysuspor, ağırladığı Depsaş Enerji'yi 32-30 yendi.

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 17-11 önde kapattı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Rize ekibi, karşılaşmadan 32-30 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
