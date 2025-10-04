Haberler

Güneysuspor, Ankara Hentbol'u 46-25 Mağlup Etti

Güneysuspor, Ankara Hentbol'u 46-25 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adventure Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde Güneysuspor, Ankara Hentbol'u 46-25 yenerek 8. haftayı galibiyetle kapattı. İlk yarıyı 22-12 önde tamamlayan ev sahibi takım, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü.

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Güneysuspor, konuk ettiği Ankara Hentbol'u 46-25 yendi.

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım, 22-12 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Güneysuspor, sahadan 46-25 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / İdris Pehlivan - Spor
Canlı anlatım! Derbide tempo inanılmaz

Dev derbide ilk düdük geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Sokaklarda ölmek istemiyorum' diyen Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses hayatını kaybetti

"Sokaklarda ölmek istemiyorum" diyen Yeşilçam oyuncusu vefat etti
Genç hemşire iyi niyetinin kurbanı oldu: Saçlarını kökünden kestiler

İyi niyeti genç hemşireyi saçlarından etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.