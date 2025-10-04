Güneysuspor, Ankara Hentbol'u 46-25 Mağlup Etti
Adventure Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde Güneysuspor, Ankara Hentbol'u 46-25 yenerek 8. haftayı galibiyetle kapattı. İlk yarıyı 22-12 önde tamamlayan ev sahibi takım, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü.
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Güneysuspor, konuk ettiği Ankara Hentbol'u 46-25 yendi.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım, 22-12 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Güneysuspor, sahadan 46-25 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / İdris Pehlivan - Spor