2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kadınlar 1500 metre kısa kulvar sürat pateni mücadelesinde Kim Gil-li altın madalya kazandı. Güney Koreli sporcu, 2 dakika 32.076 saniyelik derecesiyle zirveye çıktı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kısa kulvar sürat pateni kadınlar 1500 metre kategorisinde Güney Koreli Kim Gil-li, altın madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun 14. gününde kısa kulvar sürat pateni kadınlar 1500 metre müsabakaları, Milano Buz Pateni Arena'da yapıldı.

Kim Gil-li, 2 dakika 32.076 saniyelik derecesiyle altın madalyaya ulaştı. Güney Koreli sporcu, oyunlardaki üçüncü madalyasını elde etti.

Bir diğer Güney Koreli Choi Min-jeong, 2.32.450'lik süresiyle gümüş, ABD'li Corinne Stoddard ise 2.32.578 ile bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
