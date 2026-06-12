Beşiktaşlı Oh attı, Güney Kore geriden gelerek kazandı

GÜNEY Kore, 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Çekya'yı geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore ile Çekya karşı karşıya geldi. Guadalajara Stadyumu'nda oynanan maçı Mısırlı hakem Amin Omar yönetti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, 59'uncu dakikada Ladislav Krejci'nin golüyle Çekya öne geçti. 67'nci dakikada In-beom Hwang ile beraberliği yakalayan Güney Kore'de skoru Beşiktaşlı Hyun-Gyu Oh belirledi. Mücadelenin 69'uncu dakikasında Heung Min-Son'un yerine oyuna dahil olan Oh, 80'inci dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti: 2-1. Bu sonucun ardından Güney Kore, Dünya Kupası'na 3 puanla başlarken, Çekya ise turnuvadaki ilk maçından puansız ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı