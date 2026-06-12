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Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore, Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Beşiktaşlı Oh'un 80. dakikadaki golü galibiyeti getirdi.

Stat: Guadalajara

Hakemler: Amin Omar, Mahmoud Abouelregal, Ahmed Taha (Mısır)

Güney Kore : Seunggyu, Hanbeom, Minjae, Taeseok (Dk. 69 Jisung), Youngwoo, Gihyuk, Inbeom (Dk. 84 Jingyu), Seungho (Dk. 84 Jinseob), Jaesung (Dk. 62 Heechan), Kangin, Heungmin (Dk. 69 Oh)

Çekya: Kovar, Hranac, Coufal, Chaloupek, Krejci, Zeleny, Provod (Dk. 63 Sadilek), Soucek, Sojka (Dk. 84 Chytil), Schick (Dk. 63 Chory), Sulc (Dk. 63 Hlozek)

Goller: Dk. 59 Krejci (Çekya), Dk. 67 Inbeom, Dk. 80 Oh ( Güney Kore )

Sarı kart: Dk. 90+6 Gihyuk ( Güney Kore )

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore, Çekya'yı 2-1 mağlup etti.

Çekya, 59. dakikada Krejci'nin golüyle öne geçse de 67. dakikada Inbeom'la beraberliği yakalayan Güney Kore, Beşiktaşlı futbolcu Hyeon-gyu Oh'un 80. dakikada kaydettiği golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
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