2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateni kadınlar 3 bin metre bayrak kategorisinde Güney Kore altın madalya kazandı. Takım, 4 dakika 4.014 saniyelik derecesiyle bu başarıyı elde etti.

İtalya'daki organizasyonun 12. gününde kısa kulvar sürat pateni kadınlar 3 bin metre bayrak yarışları, Milano Buz Pateni Arena'da yapıldı.

Choi Min-jeong, Kim Gil-li, Shim Suk-hee ve Noh Do-hee'nin yarıştığı Güney Kore, 4 dakika 4.014 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Güney Kore, bu kategorideki 7. olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

İtalya, 4.04.107 ile gümüş, Kanada ise 4.04.314'lük süresiyle bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA
