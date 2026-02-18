2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateni kadınlar 3 bin metre bayrak kategorisinde Güney Kore altın madalya kazandı. Takım, 4 dakika 4.014 saniyelik derecesiyle bu başarıyı elde etti.
İtalya'daki organizasyonun 12. gününde kısa kulvar sürat pateni kadınlar 3 bin metre bayrak yarışları, Milano Buz Pateni Arena'da yapıldı.
Choi Min-jeong, Kim Gil-li, Shim Suk-hee ve Noh Do-hee'nin yarıştığı Güney Kore, 4 dakika 4.014 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Güney Kore, bu kategorideki 7. olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.
İtalya, 4.04.107 ile gümüş, Kanada ise 4.04.314'lük süresiyle bronz madalya elde etti.