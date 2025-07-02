Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi

Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi
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Fenerbahçeli eski futbolcu Ezgjan Alioski, Merih Demiral'ın Youtube kanalına konuk oldu. Alioski Fenerbahçe'ye gelmeden önce aldığı tekliflerden bahsederek, Galatasaray ve Trabzonspor'un kendisini istediğini açıkladı ve ''Fenerbahçe Kulübü beni istedi ve anlaştık. Oraya gitmek çok duygusal ve mutluluk vericiydi. Hâlâ ligi ve Fenerbahçe'yi takip ediyorum." dedi.

Geçmiş dönemlerde Fenerbahçe forması giyen Ezgjan Alioski, Merih Demiral'ın YouTube programı 'DemiCast'e konuk oldu. Alioski, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Süper Lig'den aldığı teklifleri ilk kez açıkladı.

''GALATASARAY VE TRABZONSPOR''

Merih Demiral'ın "Fenerbahçe'den önce Galatasaray ile de bir şeyler var mıydı?" sorusuna cevap veren Alioski, "Evet, Galatasaray ile vardı, Trabzonspor'la vardı. Ama o anlaşmaları yapmak istemedim. Sanırım Fenerbahçe Kulübü beni istedi ve anlaştık. Oraya gitmek çok duygusal ve mutluluk vericiydi. Hâlâ ligi ve Fenerbahçe'yi takip ediyorum.'' dedi.

''ARDA KARAKTERİNİ HİÇ DEĞİŞTİRMEDİ''

Eski takım arkadaşı Arda Güler hakkında da konuşan Alioski, "Arda hakkında en sevdiğim şey saygısı. Tüm oyunculara olan saygısı yıllardır devam ediyor. Arda karakterini hiç değiştirmedi." ifadelerini kullandı.

''MOURİNHO GETİRİNCE ŞAMPİYONLUĞU KAZANACAKLARINI SANDI''

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye olan etkisine dair soruyu yanıtlayan Alioski, "Herkes Mourinho'yu getirince şampiyonluğu kazanacaklarını sandı tabii. Ancak lig kolay değil." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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