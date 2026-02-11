Haberler

Güne damga vuracak açıklama: Lucas Torreira ile anlaşma sağlamıştık

Atletico Mineiro Spor Direktörü Paulo Bracks, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile anlaşma sağladıklarını ancak yıldız ismin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi nedeniyle transferin gerçekleşmediğini açıkladı.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da adı sık sık başka takımlarla anılan Lucas Torreira ile ilgili yeni bir gelişme yaşandu. Brezilya ekibi Atletico Minerio'dan Lucas Torreira ile ilgili dikkat çeken bir transfer itirafı geldi.

ATLETICO MINERIO'DAN TORREIRA AÇIKLAMASI

Atletico Mineiro Spor Direktörü Paulo Bracks, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile geride bıraktığımız haftalarda görüşme yapıldığını ve anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bracks, Uruguaylı oyuncunun Galatasaray'da olan sözleşmesi nedeniyle transferin olmadığını belirtti.

"TORREIRA İLE ANLAŞTIK ANCAK...''

Paulo Bracks, yaptığı açıklamada "Lucas Torreira'nın transferini çok isterdim. Torreira ile görüşmeler yaptık ve anlaştık ancak Türkiye'deki sözleşmesi transferine engel oldu. Torreira'ya ülkesine, memleketine, milli takıma daha yakın olmasını sağlayacak bir proje sunuldu ancak bu transfer çok zordu. Kulübünde çok üst düzey bir oyuncu olduğu için maalesef transferini gerçekleştiremedik." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Lucas Torreira, bu maçlarda 2 gol attı ve 3 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen deneyimli orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılılar ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

