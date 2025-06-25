Günden güne eriyor! Mbappe'nin hastalığı ortaya çıktı

Günden güne eriyor! Mbappe'nin hastalığı ortaya çıktı
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele eden Real Madrid'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, yaşadığı bağırsak enfeksiyonu nedeniyle 5 kilo verdi. Hastaneye kaldırılan ve ilk iki maçta forma giyemeyen Mbappe'nin sağlık durumu endişe yarattı.

Real Madrid'in Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ilk 2 maçında forma giyemeyen Kylian Mbappe'nin sağlık durumu belli oldu. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele eden Real Madrid'de yıldız oyuncu Kylian Mbappe, yaşadığı hastalık nedeniyle 5 kilo verdi.

TAM 5 KİLO BİRDEN VERDİ

Bağırsak enfeksiyonu geçiren Mbappe, hastaneden taburcu olmasının ardından antrenmanlara geri döndü. İspanyol basınından Marca'nın haberine göre Fransız yıldız, mide ve bağırsak iltihabı nedeniyle 5 kilo verdi.

Antrenmandan paylaşılan fotoğraflarda Fransız yıldızın fiziki açıdan uğradığı değişim dikkat çekti. Real Madrid'in paylaştığı antrenman fotoğrafında Mbappe'nin kilo ve kas kaybettiği görüldü. Çıkan haberlere göre Fransız yıldız, gücünü toplamak ve hazır hale gelmek için ekstra çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Günden güne eriyor! Mbappe'nin hastalığı ortaya çıktı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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