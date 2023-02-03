Gündeme damga vuran maça Acun Ilıcalı'dan bomba yorum: Türk hakemliğine olan inancımı kaybettim

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve hakem kararları nedeniyle gündeme damgasını vuran Adana Demirspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili dikkat çeken bir yorum da Acun Ilıcalı'dan geldi. Ilıcalı, olaylı maçla ilgili "Ben dün itibarıyla Türk hakemliğine olan inancımı kaybettim. Yönetimin yerinde olsam bir milat yapardım. Bence dün itibarıyla bir şeylerin değişmesi gerek" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Adana Demirspor mücadelesi 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ardından ise Fenerbahçeli taraftarlar, maçın hakemi Ali Palabıyık'ın vermiş olduğu kararlara büyük tepki gösterdi. Adana Demirspor- Fenerbahçe maçı hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Film çeksen bu kadarı abartı olur diye böyle senaryo yazmazsın. Asıl açıklanması gereken VAR kayıtları bu maçın kayıtları" diyerek olaylı maç hakkında tepki gösterdi.

"VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN"

Fenerbahçe camiasının önde gelen isimlerinden Acun Ilıcalı, Adana Demirspor karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık'ın kararlarına tepkide bulundu ve VAR kayıtlarının açıklanması gerektiğini belirtti. Acun Ilıcalı, Sansürsüz Futbol adlı YouTube kanalında, Ali Palabıyık'ın yönetimine karşı Fenerbahçe Yönetimi'nin çok ciddi bir tavır sergilemesi gerektiğini ifade etti.

"TÜRK HAKEMLİĞİNE OLAN İNANCIMI KATBETTİM"

Maç hakkında yorumlarını belirten Ilıcalı, "Hayatımda hiç futbolla ilgili bir gerilim yaşamış biri değilim ama çok koyu Fenerbahçeliyim. Dünkü maçın Türk futbolu açısından bir değişikliğin miladı olması gerekiyor. Ben dün itibarıyla Türk hakemliğine olan inancımı kaybettim. İngiltere'de 1 yılda 50 maç falan seyrettim. Bu 50 maçtaki hataların toplamını dünkü maçta gördüm. Elinde VAR gibi bir teknoloji varken böyle hata yapılırsa burada bilmediğimiz bir şey vardır. Bence dün, Türk futbol tarihinde VAR'ın geldiği günden itibaren en skandal gündü. Futbolda hep hatalar oldu ama artık teknoloji var, teknoloji! VAR olmasaydı kötü bir gündü diyebilirdim. Sen bu teknolojiyi abuk subuk kullanırsan bu teknolojiyi yetiye sahip değilsin demektir. Hakemin yaptığı hatalardan gördüğüm maçlar var, klasik bir berbat yönetimdi. Ancak VAR'ın yaptığı hataları hiç görmedim daha önce. Sen teknolojiyi bir takımın aleyhine bu kadar kullanamazsın." ifadelerini kullandı.

"YÖNETİMİN YERİNDE OLSAM MİLAT YAPARDIM"

VAR kayıtlarının açıklanması gerektiğini belirten Ilıcalı, "Yönetimin yerinde olsam bir milat yapardım. Bence dün itibarıyla bir şeylerin değişmesi gerek. Sorumluluğu TFF'ye vererek bir milat yapılmalı. Mesela Olympiakos-Panathinaikos maçına gittim, Danimarkalı hakem yönetiyordu maçı. Fenerbahçe camiası, bu saatten sonra bir milat yaşanması için bir talepte bulunabilir. 2 penaltı 1 gol var verilmeyen. Film çeksen bu kadarı abartı olur diye böyle senaryo yazmazsın. Asıl açıklanması gereken VAR kayıtları bu maçın kayıtları." dedi.