İspanyol basınından gündeme bomba gibi düşen Arda Güler iddiası

İspanyol basınından gündeme bomba gibi düşen Arda Güler iddiası
Güncelleme:
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in takımdan ayrılabileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Arda'nın performansındaki düşüş ve takım içi gerginlikler nedeniyle Liverpool ile dev bir takas senaryosu konuşuluyor. İngiliz devi, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, karşılığında 130 milyon euroya transfer ettiği Florian Wirtz'ü Real Madrid'e vermeyi planlıyor. Bu iddia, Avrupa futbolunda büyük yankı uyandırdı.

  • İspanyol basını, Real Madrid'in Arda Güler'i Liverpool'a karşılığında Florian Wirtz ile takas edebileceğini iddia etti.
  • Liverpool, Florian Wirtz'i sezon başında 130 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti.
  • Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun Florian Wirtz ile yeniden çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.

Real Madrid'de son haftalarda form grafiği düşen ve ilk 11'deki yerini zaman zaman kaybeden Arda Güler hakkında dünya futbolunu sarsacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, genç yıldızın dev bir takasla takımdan ayrılabileceğini yazdı.

XABI ALONSO İLE GERGİNLİK İDDİASI

El Nacional'de yer alan habere göre, Arda Güler ile Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun arası, Manchester City maçı sonrası açıldı. İkili arasında hararetli bir tartışma yaşandığı öne sürülürken, bu durumun Arda'nın forma şansını etkilediği iddia edildi.

BELLINGHAM DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Haberde, Arda Güler'in takımın yıldız isimlerinden Jude Bellingham ile de iyi bir ilişki içinde olmadığı ileri sürüldü. Bellingham'ın uzun süren sakatlığının ardından takıma dönmesinin, Arda'nın performansına olumsuz yansıdığı savunuldu.

LIVERPOOL İLE DEV TAKAS SENARYOSU

İddianın en dikkat çekici bölümünde ise Real Madrid ile Liverpool arasında sürpriz bir takas ihtimali gündeme getirildi. Buna göre İngiliz devi, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, karşılığında Florian Wirtz'i takasta kullanmayı planlıyor.

130 MİLYON EUROLUK YILDIZ DETAYI

Liverpool'un sezon başında 130 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Florian Wirtz'ten beklenen verimi alamadığı, bu nedenle Alman futbolcunun takas formülünde yer alabileceği ifade edildi. Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun da Leverkusen döneminden tanıdığı Wirtz ile yeniden çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.

BON SERVİS TALEBİ DE MASADA

Haberde, Liverpool'un bu takasın gerçekleşmesi halinde Arda Güler'in yanı sıra Real Madrid'den yüklü bir bonservis bedeli talep edebileceği de aktarıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
