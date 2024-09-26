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Günay Güvenç: "Her Maçımızı Kazanmayı Amaçlıyoruz"

Günay Güvenç:
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Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, UEFA Avrupa Ligi'nde her maçı kazanma hedefinde olduklarını ve takım ruhunu ön planda tutacaklarını açıkladı. PAOK galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Güvenç, tecrübesini takım arkadaşlarına aktarıp, Muslera'nın arkasında hazır bekleyeceğini belirtti.

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, UEFA Avrupa ligi için hedef koyduklarını ve oynadıkları her maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Yunan ekibi PAOK'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı takımın kalecisi Günay Güvenç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları her maçı kazanmak istediklerini belirterek sözlerine başlayan Günay, "Şampiyonlar Ligi'nden elendiğimiz için üzgünüz. Şu anda UEFA Avrupa Ligi için hedef koyduk. Her maçımızı kazanmayı amaçlıyoruz. İyi başladığımız için mutluyuz. Uzun zamandır 90 dakika maç oynamadım.Kendimi her zaman hazır tutumaya çalışıyorum. Önümde Muslera gibi bir kaleci var. PAOK maçı için bana çok destek verdi. Biz, ligde ve Avrupa'da kazanarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

" Galatasaray'ı başarıya taşımak tek görevimiz"

Avrupa Ligi'nde eşleştikleri diğer rakipleri ile ilgili de konuşan Günay Güvenç, "Avrupa Ligi'nde her maç zordur. Çok dinamik takımlar var. Bize karşı geçiş oyununu deneyecekler. Zor 7 maç oynayacağız. Maç maç düşünmek istiyoruz. Yeni oyuncular adapte olmaya çalışıyor. Uzun yıllar burada olanlar da yabancılara yardımcı oluyor. Galatasaray'ı başarıya taşımak tek görevimiz" dedi.

"Takıma tecrübelerimi aktarmak zorundayım"

Süper Lig'de 6'da 6 yaptıklarının, Avrupa Ligi'ne de galibiyetle başladıklarının altını çizen 33 yaşındaki kaleci, "Türkiye'de 11. senem. Takıma tecrübelerimi aktarmak zorundayım.Burada maç oynamak dışında görevlerimiz var. Genç oyunculara yardımcı olmak, takım ruhunu yükseğe taşımak ve birbirimize yardımcı olmak da görevimiz. Muslera'nın arkasında bekliyorum ve şansım gelince kullanmak istiyorum. Ligde 6'da 6 yaptık. Takımımız çok aç. Bu açlığı devam ettirmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"Biz, iyi yönlerimiz için de çalışıyoruz"

İki ayağını da iyi kullandığını belirten Günay, "Bu bizim oyun kurmamızda yardımcı oluyor. Muslera'nın da ayakları iyi. İkimiz de kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Arkadan top yapan bir takımız. Hocamız da bizim bu konuda daha da ilerlememizi istiyor. Biz, iyi yönlerimiz için de çalışıyoruz. Ne kadar ayaklarımızla iyi oynasak da daha iyi olmayı amaçlıyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Fenerbahçe galibiyeti bize çok iyi geldi"

Fenerbahçe derbisini kazanmanın takım içinde olumlu bir hava oluşturduğunu da aktaran deneyimli eldiven, "Biz takım içinde bir olumsuzluk yaşamadık. Ben sosyal medyaya fazla önem vermeyeceğim. Orada yazılanlar bazen gerçek olmuyor. Takım ruhu, Çaykur Rizespor maçından önce iyiydi. Takıma sonradan katılan oyuncular da çok kaliteli. Kerem Aktürkoğlu'nun gitmesi kötü oldu ama onun da hayali vardı. Yunus Akgün de bu şekilde devam ederse çok iyi yerlere gelecektir. Fenerbahçe galibiyeti bize çok iyi geldi ama onun da tehlikesi vardı. Böyle maçlardan sonra odak noktasını koruma kolay olmuyor fakat biz bunu PAOK maçında başardık" diye konuştu.

"Oynamak istiyorum ama bir Muslera gerçeği var"

Muslera'nın arkasında beklemenin kolay olmadığını vurgulayan Günay, "Bazen kendimle savaşıyorum. İsyanım var. Bu durumu Galatasaray'a gelmeden önce düşündüm. Oynamak istiyorum ama bir Muslera gerçeği var. Bu konu tartışmaya kapalı. Hocamız ne zaman şans verirse ben hazırım. Öyle görünmese de duygusal bir insanım. İşimi en iyi şekilde yapacağım ve yaptığımı da düşünüyorum" şeklinde sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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